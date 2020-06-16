Исламабад, , 22:04 — REGNUM Обвинения властей Пакистана в том, что они якобы необоснованно преследуют индийских дипломатов, несправедливы, сообщает 16 июня пакистанский МИД.

Комментируя протест, выраженный индийской стороной после задержания двух сотрудников димписсии Индии в Исламабаде, МИД Пакистана напомнил, что индийцы были задержаны после наезда на пешехода.

Индийские дипломаты, пытавшиеся скрыться с места ДТП, как выяснилось позже в участке, имели на руках фальшивую валюту. В связи с этими фактами они стали фигурантами уголовного дела.

«Необоснованные обвинения МИД Индии являются очередной попыткой оклеветать Пакистан», — добавили в пакистанском внешнеполитическом ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ДТП с участием двух индийских дипломатов произошло в столице Пакистана рано утром 15 июня. После их задержания Нью-Дели выразил Исламабаду «решительный протест».

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