Дамаск, , 21:47 — REGNUM В северную часть сирийской провинции Хасака вошла из Ирака колонна военной техники и грузовиков США общей численностью не менее 200 единиц, сообщает 16 июня Al Masdar.

По утверждению портала, крупный конвой прибыл в район сирийского города Камышлы в 800 км от Дамаска и доставил туда оружие, боеприпасы, технику и снаряжение.

Кроме того, сообщается, что в составе конвоя прибыли дополнительные подразделения военных США.

По мнению Al Masdar, это свидетельствует о дальнейшем укреплении баз США, созданных в нефтеносных районах Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, военные контингенты США в Сирии обеспечивают контроль над нефтяными месторождениями и их разграбление.

Официальный Дамаск регулярно заявляет, что рассматривает вооруженное присутствие США как незаконную оккупацию территории Сирии, сопровождающуюся грабежом природных богатств, принадлежащих сирийскому народу.

При этом руководитель Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи 13 июня предостерег Дамаск от любых попыток силой вернуть под свой контроль эти территории.

Читайте ранее в этом сюжете: Небензя заявил о ребрендинге террористов Идлиба в «умеренную оппозицию»