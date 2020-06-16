Нью-Дели, , 21:46 — REGNUM Жертвами приграничного конфликта между военными Индии и Китая в Восточном Ладакхе стали с индийской стороны 20 человек, передаёт 16 июня NDTV.

Уточняется, что три человека были убиты в ходе столкновения с китайской стороной, а ещё 17 скончались от полученных ранений уже после инцидента.

Как отметил телеканал, эти военные «подверглись воздействию низких температур в высокогорной местности», и их не удалось спасти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным индийских СМИ, с китайской стороны в ходе рукопашного столкновения на границе в ночь на 16 июня погибли и были ранены 43 человека.

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