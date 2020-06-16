Ереван, , 21:35 — REGNUM Вопрос об аресте лидера оппозиции Армении Гагика Царукяна будет решён 17 июня, сообщил он 16 июня журналистам.

По словам политика и бизнесмена, следственный департамент Службы национальной безопасности Армении ходатайствовал в суде о его аресте.

ИА REGNUM) суд рассмотрит, посмотрим». Царукян «Завтра (17 июня — прим.) суд рассмотрит, посмотрим».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июня парламент Армении одобрил в ходе голосования арест Царукяна. Лидер фракции «Процветающая Армения» является фигурантом уголовных дел о коррупции.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент Армении одобрил арест лидера оппозиции Царукяна