Ереван, 16 июня 2020, 21:35 — REGNUM Вопрос об аресте лидера оппозиции Армении Гагика Царукяна будет решён 17 июня, сообщил он 16 июня журналистам.
По словам политика и бизнесмена, следственный департамент Службы национальной безопасности Армении ходатайствовал в суде о его аресте.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июня парламент Армении одобрил в ходе голосования арест Царукяна. Лидер фракции «Процветающая Армения» является фигурантом уголовных дел о коррупции.
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