Приштина, 16 июня 2020, 21:23 — REGNUM Безвизовый режим должен быть немедленно установлен для косовцев Европейским союзом, написал 16 июня глава Косово Хашим Тачи в Twitter.
По словам косовского лидера, такое требование он выдвинул на переговорах в Мирославом Лайчаком, спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины.
Косовский лидер добавил, что, если Сербия не признает независимость Косово, то Приштина вообще не видит смысла в переговорах с Белградом.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, американская сторона выступила посредником в переговорах между Белградом и Приштиной, которые должны состояться в Белом доме 27 июня.
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