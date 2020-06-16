Приштина, , 21:23 — REGNUM Безвизовый режим должен быть немедленно установлен для косовцев Европейским союзом, написал 16 июня глава Косово Хашим Тачи в Twitter.

По словам косовского лидера, такое требование он выдвинул на переговорах в Мирославом Лайчаком, спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины.

Тачи «ЕС должен немедленно предоставить визовую либерализацию для граждан Косово».

Косовский лидер добавил, что, если Сербия не признает независимость Косово, то Приштина вообще не видит смысла в переговорах с Белградом.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, американская сторона выступила посредником в переговорах между Белградом и Приштиной, которые должны состояться в Белом доме 27 июня.

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