Вашингтон, , 21:13 — REGNUM Мародёров, грабителей и поджигателей, которые воспользовались протестами для совершения преступлений, пообещал сурово наказать президент США Дональд Трамп. Об этом 16 июня заявил сам американский лидер перед подписанием указа о реформировании полиции в Розовом саду Белого дома.

Президент США отметил, что насилие и разрушение прощаться не будут, у мародёров нет убеждений, за которые они борются. Трамп пообещал тяжёлое наказание для тех мародёров и поджигателей, которых поймают.

Волна акций протеста против расизма и произвола полиции прокатилась по США после гибели при задержании чернокожего мужчины Джорджа Флойда. Часто акции переходили в столкновения с полицией и беспорядки. На фоне происходящего власти многих городов заявили о необходимости реформирования правоохранительных органов и пересмотра подготовки и приёма на работу полицейских.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подписании президентом США Трампом указа о повышении эффективности работы полиции.

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