Тбилиси, , 20:50 — REGNUM Та версия подготовки покушения на журналиста телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию, которую в течение всего дня 15 июня усиленно распространяли оппозиционно настроенные грузинские телекомпании и СМИ, вызывает у грузинского экспертного общества массу вопросов и подозрений.

Как заявил ИА REGNUM грузинский эксперт Заал Анджапаридзе, вопросы прежде всего касаются «источника» информации о подготовке убийства Габуния.

«На фоне той информации, которой я владею и которая имеется в публичном пространстве, вопросов у меня больше, чем ответов. Во-первых, почему эта информация пришла с Украины, какое отношение имеет это к украинским спецслужбам, если планировалось убийство грузинского журналиста Габуния. Ссылаются на то, что якобы эта информация была получена от арестованного на Украине по подозрению в шпионаже в пользу России некоего генерала Шайтанова. Но тот факт, что именно он раскрыл эту информацию, нуждается в подтверждении. Как бы то ни было, сам факт, что информация поступила с Украины, порождает дополнительные вопросы», — отметил Анджапаридзе.

Вопросы имеются у эксперта и к сотрудникам Габунии и руководству телеканала, которые знали о готовящемся покушении на него, но не предупредили ни самого журналиста, ни правоохранительные органы, а несообщение о преступлении в Грузии является уголовно наказуемым деянием.

«Если владелец или директор телеканала знал, что готовится убийство, был информирован и не сообщил об этом в правоохранительные органы и органы безопасности, это, согласно законодательству Грузии, предусматривает уголовную ответственность», — заявил Заал Анджапаридзе.

В то же время он считает маловероятной версию, согласно которой убийство Габунии планировалось оппозицией для возбуждения народного протеста.

«Я не очень верю в ту версию, что Габунию собирались принести в жертву, чтобы на этом фоне инициировать массовый протест, как это было в случае с убийством Георгия Саная. Ставить их на одну доску нельзя, потому что Саная пользовался уважением аудитории, а как относятся в Грузии к Габунии, знают все. Так что вряд ли его убийством можно было мобилизовать массу людей для организации протеста», — пояснил эксперт.

Заал Анджапаридзе считает, что расследование, которое проводят соответствующие органы, сумеет дать ответ на эти и другие вопросы и прольет свет на это дело.

Напомним, что 15 июня вначале грузинские телекомпании сообщили о задержании в Грузии гражданина России, который якобы готовил покушение на Габунию, а затем Служба госбезопасности распространила заявление об аресте гражданина В.Б. по обвинению в приобретении, ношении и использовании фальшивых документов, а одновременно — о расследовании уголовного дела по факту о подготовке умышленного убийства. При этом СГБ не уточняет, кто мог быть вероятной жертвой.