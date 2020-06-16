Вашингтон, , 20:34 — REGNUM Указ, регулирующий действия федеральных органов власти, направленный на повышение эффективности работы полиции, подписал президент США Дональд Трамп. Трансляция церемонии подписания документа велась 16 июня из Розового сада в Белом доме рядом американских телеканалов.

Указ получил название «Безопасная полиция для безопасного общества» и был подписан на волне протестов против превышения полномочий полицией в США. Аналогичный закон в настоящее время подготавливает Конгресс США.

Как пояснил американский лидер, документ предусматривает выделение федеральных грантов и другое федеральное финансирование местным и региональным силам полиции на подготовку сотрудников правоохранительных органов.

Трамп заявил, что американская полиция будет соответствовать самым высоким стандартам в мире. Предусматривается улучшение обмена информацией между госструктурами для проверки биографии людей при приёме на работу в полицию. Будет улучшена психологическая подготовка сотрудников, чтобы они умели решать конфликты мирным путём. На работу в полицию будут привлечены сотрудники соцслужб и психологи, которые будут работать на вызовах с бездомными людьми и людьми, страдающими от разного рода зависимостей.

Документ был подписан в присутствии руководителей правоохранительных органов и членов Конгресса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о намерении Трампа подписать указ, регулирующий действия полиции в США.

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