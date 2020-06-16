Курск, , 20:31 — REGNUM Заражение коронавирусом подтверждено у председателя комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области Владимира Муравьева. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

У чиновника повышена, но госпитализация ему не потребовалась. В помещениях комитета транспорта и автомобильных дорог провели дезинфекцию. Был определен круг контактировавших с Муравьевым.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 16 июня было подтверждено 60 новых случаев заражения коронавирусом: 41 у женщин и 19 — у мужчин. Всего в регионе было выявлено 4118 носителей вируса.

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