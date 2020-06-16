Нью-Йорк, США, , 20:29 — REGNUM Россия не позволит перевести террористические группировки, действующие в сирийской зоне «Идлиб», в представителей «умеренной оппозиции», заявил 16 июня постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности по Сирии.

Российский постпред отметил, что в Москве рассчитывают на выполнение Турцией её обязательств по нейтрализации террористических элементов в Идлибе.

«Мы надеемся, что наши турецкие партнеры смогут выполнить их обязательства по нейтрализации этих элементов», — сказал российский дипломат.

«В то же время мы не позволим провести ребрендинг «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в «умеренную оппозицию», который некоторые пытаются провести», — добавил Василий Небензя.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта 2020 года президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали в Москве соглашение о введении режима прекращения огня и ряде иных мер по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе.

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