Нью-Дели, , 20:28 — REGNUM Не менее двух десятков индийских военнослужащих погибли в ходе конфликта на китайской границе, сообщает 16 июня АNI.

По данным источников индийского информагентства, с китайской стороны погибли и получили ранения 43 военнослужащих.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент в приграничной области Ладакх между военнослужащими Китая и Индии произошёл в ночь на 16 июня.

Индийская сторона заявила о трёх жертвах, Китай не уточнил число погибших и раненых. Пекин и Нью-Дели обменялись по этому поводу взаимными обвинениями.

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