Москва, 16 июня 2020, 20:42 — REGNUM «Они что, учат марсиан?» — задал вопрос академик Роберт Нигматулин после доклада представителя Министерства науки и высшего образования. На президиуме РАН 16 июня 2020 года ученым была представлена новая стратегия Министерства в сфере образования. Не только её суть, но и название — Программа стратегического академического лидерства — вызвала недоумение академиков.
Как понимать слово «академический»? В смысле «классический», «традиционный» или имеющий отношение к Академии наук? Если второй вариант, то РАН никто к разработке новой образовательной доктрины не приглашал. Теперь дают неделю на ознакомление и принятие какого-то решения. Какого?
Каких только инноваций в образовании за последнее время не было, напомнил ученый. Были федеральные университеты, национальные университеты, объединения университетов, инициативы по разделению аспирантуры. Каждая новая команда, приходя в министерство, выдвигает очередную стратегию. Пользы эти инициативы не принесут, убежден Нигматуллин.
Возмущение ученого вызвало предложение министерства как бы забыть о Проекте 5−100. Госпрограмма была принята в 2012 году, плановое завершение намечено на 2020 год. Цель Проекта состояла в адаптации «российских университетов к мировым стандартам и включение их в международную образовательную среду». Теперь другой тренд или другие треки. По конкурсу будут отобраны 100 или 120 вузов, где наиболее успешно идет обучение. Им окажут поддержку. Это будут своеобразные флагманы образования, ориентированные на нацпроект «Наука».
Не ясно только, что с марсианами? А точнее, с теми, кто обучается в других вузах, которых не 100, а более 700 по всей России.
Тем не менее представитель министерства уверен, что увеличение числа вузов с 25, как в программе 5−100 до 100−150 — это существенный прогресс. Отвечая на упреки в неудачах предыдущих новаций в сфере высшей школы, замминистра предостерег от поспешных оценок.
Поправлять, как стало ясно из дискуссии, академики не отказываются. Вот только делать это надо, во-первых, имея достаточно времени для оценки проекта, во-вторых, с обязательным включением такой помощи в правительственное постановление. Другими словами, это не должен быть какой-то факультатив или добровольно-принудительные консультации. Ученые хотят четко понимать свою задачу и отвечать за свои предложения.
Ориентир на национальную экономику, по словам главы РАН, должен перестроить и наше образование. Именно для этих целей и будут создаваться консорциумы — некие союзы вузов и исследовательских академических институтов или институтов госкорпораций.
Глава РАН убежден, что надо продвигать свое влияние за пределы России. И хорошо бы не только учить здесь, но и взять пример с США, которые со всего мира привлекают таланты. «А мы считаем, сколько мы выучили и вернули в Африку», — заключил президент РАН.
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