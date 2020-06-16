Москва, , 20:12 — REGNUM Россия хотела бы более конкретного прояснения ситуации вокруг отказа Японии от размещения наземных американских систем ПРО Aegis Ashore, прежде чем определять свои дальнейшие действия в этой сфере, заявил 16 июня на онлайн-пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Конкретных решений о том, что происходит с системой противоракетной обороны, которую Япония закупает или планировала закупать у США, мы не видели», — пояснил глава МИД России.

Он напомнил, что Москва неоднократно предупреждала Токио о своём крайне негативном отношении к размещению систем ПРО США на территории Японии.

«Но, повторю еще раз, мы хотим прояснить ситуацию, прежде чем определять, нужны ли какие-то шаги с нашей стороны или нет», — подчеркнул Сергей Лавров.

Читайте ранее в этом сюжете: Губернатор Окинавы назвал перенос базы США расточительством