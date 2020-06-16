Москва, , 20:10 — REGNUM Трёхсторонние переговоры между Москвой, Кабулом и Вашингтоном состоялись сегодня, 16 июня, сообщили в МИД РФ.

Переговоры прошли в формате видеоконференции. Со стороны Москвы в них участвовал спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов, со стороны Кабула — и.о. афганского министра иностранных дел Ханиф Атмар, Вашингтон представлял Залмай Халилзад — спецпредставитель США по Афганистану.

Инициатором конференции был Атмар. Главной темой стала подготовка прямых переговоров между властями Афганистана и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Москва и Вашингтон выразили одобрение по поводу планов Кабула завершить процесс освобождения пяти тысяч талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ближайшие дни.

«Ханиф Атмар отдельно акцентировал важность расширения формата «тройки» Россия — США — Китай за счёт подключения основных региональных и международных участников урегулирования ситуации в Афганистане», — сообщили в МИД РФ.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, несмотря на планы Кабула наладить мирную жизнь в стране, Афганистан продолжают сотрясать теракты.

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