Приштина, , 21:21 — REGNUM Спикер парламента Косово Вьоса Османи 16 июня провела встречу со Специальным представителем ЕС по диалогу между Сербией и Косово Мирославом Лайчаком.

Вьоса Османи Kuvendikosoves.org

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Османи назвала встречу с Лайчаком «очень продуктивной» и рассказала представителям СМИ, что в ходе встречи она от имена парламента Косово высказала готовность осуществлять важную функцию контроля за правительством.

При этом Османи подчеркнула, что в соответствии с решением Конституционного суда Косово, только правительство может представлять парламент и Косово в процессе диалога между Сербией и Косово.

Также Османи подчеркнула, что стороны должны участвовать в диалоге как равноправные участники, и что диалог может завершиться только взаимным признанием.

Никаких переговоров о территории Косово. Никаких переговоров о суверенитете Косово. Никаких переговоров о нашем внутреннем конституционном строе. Такими должны быть три принципа правительства,

подчеркнула Османи.

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