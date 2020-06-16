Приштина, 16 июня 2020, 21:21 — REGNUM Спикер парламента Косово Вьоса Османи 16 июня провела встречу со Специальным представителем ЕС по диалогу между Сербией и Косово Мирославом Лайчаком.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Османи назвала встречу с Лайчаком «очень продуктивной» и рассказала представителям СМИ, что в ходе встречи она от имена парламента Косово высказала готовность осуществлять важную функцию контроля за правительством.
При этом Османи подчеркнула, что в соответствии с решением Конституционного суда Косово, только правительство может представлять парламент и Косово в процессе диалога между Сербией и Косово.
Также Османи подчеркнула, что стороны должны участвовать в диалоге как равноправные участники, и что диалог может завершиться только взаимным признанием.
подчеркнула Османи.
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