Вашингтон, , 20:05 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что уже до конца 2020 года Соединенные Штаты будут располагать вакциной от коронавируса SARS-CoV-2 и эффективным лекарством от COVID-19. Об этом американский президент заявил сегодня, 16 июня.

Напомним, что пандемия коронавируса началась в самом конце 2019 года в Китае и на сегодняшний день охватила почти всю планету. В мире подтверждено 7,82 млн случаев COVID-19. Погибли 432 тыс. человек.

США лидируют по числу выявленных случаев — 2,16 млн. Скончались 118 тыс. человек.

Вакцины против коронавируса разрабатываются во многих странах мира.