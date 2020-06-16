Москва, , 20:00 — REGNUM Дискуссии на тему возможного вывода части военного контингента США с территории Германии Россия оценивать не собирается, заявил 16 июня на дистанционной пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, речь идёт о регулярно звучащих из Вашингтона заявлениях о том, что военный контингент США на территории Германии может быть сокращён до 25 тыс. человек.

«Что касается отношений между Соединенными Штатами и Германией, мы не хотим высказывать каких-то собственных оценок. Дискуссию на этот счет, включая тему частичного вывода американских военнослужащих из федеративной республики, мы наблюдаем, высказываются немецкие официальные лица, идет обсуждение в парламенте Германии. Это тема, которую я комментировать даже не хотел бы», — сказал Сергей Лавров.

При этом глава МИД России напомнил, что предложения Москвы о мерах по снижению напряжённости в зоне соприкосновения России и НАТО неоднократно были заявлены и остаются в силе.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня президент США Дональд Трамп в очередной раз объявил, что может сократить численность военного контингента США на территории ФРГ до 25 тыс. человек, если Германия не начнёт больше платить.

Читайте ранее в этом сюжете: Вучич заявил, что не будет обсуждать в США тему независимости Косова

Читайте развитие сюжета: Главы минобороны стран НАТО обсудят борьбу с коронавирусом