Кишинёв, , 19:59 — REGNUM Генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло направил властям США запрос на экстрадицию бывшего лидера Демпартии, беглого олигарха Владимира Плахотнюка. Как сообщили 16 июня ИА REGNUM в Генпрокуратуре Молдавии, молдавские прокуроры также обратились к американским властям с просьбой оказать правовую помощь в уголовном преследовании Плахотнюка, в том числе в отношении активов олигарха в США.

Запрос об экстрадиции основан на Конвенции ООН 2000 года по борьбе с транснациональной организованной преступностью. Плахотнюка объявили в международный розыск после того, как прокуроры выдвинули ему обвинение по трем делам — о создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах.

Федеральный суд США ранее отклонил заявление Плахотнюка о предоставлении ему политического убежища. Плахотнюк пытался оспорить решение государственного секретаря США Майка Помпео о включении его в санкционный список США, а также просил предоставить ему политическое убежище, так как его «подвергают преследованию» в Молдавии.

Плахотнюк покинул Молдавию после отстранения его от власти в июне 2019 года и с тех пор скрывается в США.

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