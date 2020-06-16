Брюссель, 16 июня 2020, 19:49 — REGNUM С осуждением сноса офиса межкорейской связи в городе Кэсоне выступает руководство Европейского союза. Соответствующее заявление было распространено 16 июня.
Комментируя акцию, ответственность за которую взяла на себя Северная Корея, внешнеполитическое ведомство Европейского союза заявило:
«Разрушение КНДР межкорейского отделения связи в Кэсоне сегодня в сочетании с её возросшей военной риторикой и разрывом официальных коммуникационных связей с Сеулом неприемлемы».
Европейская сторона заявила, что эта акция нагнетает враждебность на Корейском полуострове и сводит на нет достижения дипломатов.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос очередного витка кризиса на Корейском полуострове стал одной из тем переговоров российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с его европейским коллегой Жозепом Боррелем.
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