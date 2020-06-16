Бишкек, , 19:47 — REGNUM Киргизии «нужен такой глава кабинета министров, который сможет брать ответственность на себя за решения правительства, со здоровыми амбициями, без постоянной оглядки на президента и его администрацию, — координатор гражданского союза «За реформы и результат» Тимур Шайхутдинов прокомментировал ИА REGNUM кадровые перестановки в правительстве Киргизии.

По мнению собеседника, ушедший премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев «особо ничем не запомнился и никакого следа не оставил».

»При нем правительство было целиком зависимым от аппарата президента», — сказал правозащитник.

Шайхутдинов отметил, что сейчас Киргизии «нужен премьер, который сможет брать ответственность на себя за решения правительства, со здоровыми амбициями, без постоянной оглядки на президента и его администрацию — прим. ИА REGNUM)».

«Появится ли такой, сказать сложно. Но очередной аморфный премьер будет не только вреден стране, но в долгосрочной перспективе даже самому президенту. Так как общественный спрос будет в этом случае с главы государства», — подчеркнул он.

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Гражданский активист считает, что новый глава кабмина «должен в первую очередь заниматься решением текущих проблем и задач».

»Настоящая реформа милиции, надеюсь, будет в приоритете у нового главы кабмина. Есть некоторые зачатки с патрульной милицией в столице, их не только надо продолжать, но масштабировать на все МВД», — отметил Шайхутдинов.