Минск, , 19:41 — REGNUM Дома в белорусских агрогородках и неперспективных деревнях будут продаваться гражданам «по дешёвке». Об этом сегодня, 16 июня в Гродненской области (Западная Белоруссия) заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Посещая госпредприятие ОАО «Гродно Азот», белорусский лидер рассказал о развитии постсоветской республики. Он также сообщил о запланированной распродаже.

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«Более того, мы к концу этого года планируем принять решение, чтобы брошенные дома, усадьбы людям продать по дешевке (в неперспективных деревнях так называемых, в агрогородках, на хуторах). Пусть они там занимают, строят свои домики, а где-то старый дом восстановят. Это будет поощряться», — сказал Лукашенко.

Напомним, в Белоруссии проходит президентская кампания. Александр Лукашенко участвует в ней.

Лукашенко бессменно правит с 1994 года. За это время правительство Белоруссии отчиталось об успешном выполнении ряда госпрограмм, в том числе «возрождения села».

В частности, была реализована отвергнутая Сталиным идея о создании «агрогородов» — в постсоветской Белоруссии их называют «агрогородками». За это же время произошла массовая миграция населения из «возрождённого» и «развитого» села в райцентры и, прежде всего, в Минск (более 2 млн человек из 9,4 млн населения республики).

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