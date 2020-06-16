Рим, , 19:34 — REGNUM Было бы справедливо, чтобы в отношении популистского «Движения 5 звезд» было проведено расследование, ведь когда в аналогичном нарушении (получении средств из-за рубежа) обвиняли «Лигу» Маттео Сальвини, такое расследование проводилось, заявил журналистам во вторник, 16 июня, глава партии «Живая Италия», экс-премьер страны Маттео Ренци.

Как сообщалось ранее, испанская АВС со ссылкой на осведомленные источники сообщило о получении «Движением» 3,5 млн евро в 2010 году от Николаса Мадуро (который занимал тогда пост главы МИД Венесуэлы). В «Движении» эту информацию опровергают. Представители оппозиционных партий потребовали провести расследование.

Партия Ренци вместе с «Движением» и либералами входит в состав правящей коалиции.

«Лигу» Сальвини ранее подозревали в получении средств из России. Никаких обвинений до настоящего времени предъявлено не было.

Читайте также: Испанские СМИ обвинили Мадуро в финансировании итальянских популистов