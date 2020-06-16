Чебоксары, , 19:26 — REGNUM В Чувашии в муниципальных образованиях планируется создать площадки для встреч депутатов с претендентами на пост главы республики. Предполагается «разработать порядок, чтобы исключить возможные преимущества или ограничения для кандидатов», а также закрепить это в виде нормативно-регламентирующих документов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данный вопрос был поднят на совещании в правительстве.

Врио главы Чувашии Олег Николаев, который ранее заявил о своём участии в выборах главы республики в качестве самовыдвиженца, поднял вопрос о равном доступе претендентов на главный пост в регионе.

«Чтобы все кандидаты на пост главы Чувашии смогли реализовать свои права в части доступа к депутатам муниципальных образований с тем, чтобы, с одной стороны, представить себя, представить своё видение развития республики, с другой — убедить депутатов поддержать того или иного кандидата», — сказал Олег Николаев.

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Исполнительный директор Совета муниципальных образований Чувашии Станислав Николаев отметил, что «идея создание равноправных условий для кандидатов очень обсуждаема и очень своевременна».

«Вы правильно отметили, что в прошлые годы выборы в республике регулярно подвергались критике со стороны наблюдателей, экспертов», — обратился он к Олегу Николаеву, отмечая, что нужно «максимально демократизировать процесс».

«Мы предлагаем муниципальным образованиям организовать коммуникационные площадки, где, на наш взгляд, кандидаты смогут открыто встречаться с депутатами. Они смогли бы, наверное, размещаться на базе районных администраций, где все ресурсы, включая залы для собраний и технические возможности для презентации, имеются.

На практике видим таким образом: любой кандидат, включая тех, кто ещё не зарегистрирован официально, может обратиться к нам или напрямую в администрацию с запросом на организацию такой публичной встречи. Готовы разработать порядок, чтобы исключить возможные преимущества или ограничения для кандидатов. Отдельно проработаем механизм оповещения возможных участников, приглашение общественности. На наш взгляд важно, чтобы и старосты имели возможность присутствовать на таких встречах», — сказал Станислав Николаев.

Руководитель республики Олег Николаев предложил оформить порядок встреч «в виде соответствующих решений, нормативно-регламентирующих документов».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября 2020 года пройдут выборы главы Чувашии. 29 января 2020 года указом президента Владимира Путина пост врио главы республики занял Олег Николаев.