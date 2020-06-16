Москва, 16 июня 2020, 19:26 — REGNUM Россия заинтересована в том, чтобы на Корейском полуострове был мир, сообщил 16 июня журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
По итогам телефонной беседы с Жозепом Боррелем, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, Лавров отметил, что Москва видит только один путь достижения мира между Северной и Южной Кореей — переговоры.
Российский дипломат напомнил, что Корейский полуостров — это сосед РФ.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, между Сеулом и Пхеньяном произошло очередное обострение: южнокорейское правительство возложило ответственность на северокорейцев за подрыв офиса межкорейской связи в городе Кэсоне.
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