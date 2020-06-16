Москва, , 19:26 — REGNUM Россия заинтересована в том, чтобы на Корейском полуострове был мир, сообщил 16 июня журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

По итогам телефонной беседы с Жозепом Боррелем, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, Лавров отметил, что Москва видит только один путь достижения мира между Северной и Южной Кореей — переговоры.

Российский дипломат напомнил, что Корейский полуостров — это сосед РФ.

Лавров «Уже по одной этой причине, не говоря об исторических связях с корейским народом, мы неизменно заинтересованы в поддержании на этом полуострове и укреплении там прочного надёжного мира, стабильности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, между Сеулом и Пхеньяном произошло очередное обострение: южнокорейское правительство возложило ответственность на северокорейцев за подрыв офиса межкорейской связи в городе Кэсоне.

Читайте подробнее: В Сеуле заявили, что сожалеют о подрыве офиса связи в Кэсоне

Читайте ранее в этом сюжете: Песков: Путин не планирует переговоры по корейскому кризису

Читайте развитие сюжета: Брюссель осудил нападение Пхеньяна на офис межкорейской связи в Кэсоне