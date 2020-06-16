Минск, , 19:09 — REGNUM Атомная электростанция станция будет запущена в ближайшее время, это самый масштабный в истории Белоруссии объект. Об этом сегодня, 16 июня во время поездки в Гродненскую область заявил Александр Лукашенко.

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«Его значение для обеспечения энергетической безопасности, да и в целом экономики нашей страны, просто колоссальное», — заявил Лукашенко, выступая в западном регионе постсоветской республики.

Он также дал уничижительную оценку кандидатам на пост президента Белоруссии, которые высказались за отказ от атомной энергии. В частности, подобные идеи высказывал бывший помощник президента Белоруссии, экс-глава «парка высоких технологий» Валерий Цепкало.

«Что касается электроэнергии. Я их называю «альтернативщики» (идут во власть) — они предлагают АЭС закрыть, 10 миллиардов у Европы взять и отдать России. Я говорю: дурнее не придумаешь», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

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«Если бы не было в Чернобыле головотяпства, не было бы этого взрыва. Будем стараться, делать все, чтобы своя станция работала», — добавил Лукашенко.

Он уверен в возможности экспортировать электроэнергию. Она также будет востребована и в Белоруссии — в быту и при развитии электротранспорта.

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«Поэтому нужна будет электроэнергия, особенно для людей. Вопрос правильный, перспективный, и в этом направлении мы будем действовать», — подчеркнул белорусский политик.

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