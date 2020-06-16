Минск, , 19:06 — REGNUM Александр Лукашенко не исключает возможности приехать в Москву и провести 24 июня парад на Красной площади. Об этом он заявил сегодня, 16 июня в Гродненской области (Западная Белоруссия).

Читайте о приближающемся празднике: Дата назначена: парад Победы состоится 24 июня — все новости

Пресс-служба белорусского лидера сообщила по итогам поездки: «Президент также отметил непростую обстановку с коронавирусом в России. По его словам, Москва еще как-то справляется: скоро же надо проводить парад».

Читайте на эту тему: Официальный Минск совсем запутался: Войны «не наши», а победы — «наши»

«Как же: белорусы провели парад 9 Мая, а Россия не провела — надо проводить. Ну поедем, проведем парад. Но обстановка очень тяжелая, и мы, конечно, так посматриваем на своих родных братьев, чтобы к нам это не вернулось. Думаю, не вернется, потому что мы не закрылись», — заявил Лукашенко.

Напомним, 9 мая парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне на постсоветском пространстве состоялся только в Туркмении и Белоруссии. Лукашенко приглашал президентов России, Молдавии и других стран, и даже политиков третьего ранга, однако вынужден был проводить мероприятие скромно: жители республики предпочли соблюсти рекомендации ВОЗ.

Читайте также на эту тему: В Белоруссии легально прославляют гитлеровских пособников

Отметим, Лукашенко препятствует государственной регистрации белорусской общественной организации «Бессмертный полк». Деятельность НГО без госрегистрации в постсоветской республике запрещена.