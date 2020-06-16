Приштина, , 21:22 — REGNUM Бывший премьер-министр Косово, а ныне лидер оппозиции Альбин Курти 16 июня заявил, что предстоящая встреча глав Косово и Сербии в Вашингтоне, которая состоится 27 июня, выглядит как «однодневная встреча, предназначенная для подписания соглашений».

На своей странице в социальной сети Facebook политик заявил следующее:

Возобновление диалога происходит на условиях Сербии, как в том, что касается сроков, так и по содержанию. Дата 27 июня выбрана из-за того, что она стоит после 21 июня, когда в Сербии пройдут выборы и после 24 июня, когда Вучич (президент Сербии Александр Вучич — ИА REGNUM) отправится в Москву на встречу с Путиным.

По мнению политика, «такой асимметричный подход, когда за точку отсчета принимается поставленное в порядок вещей неравенство между Косово и Сербией, может привести только к заключению невыгодного соглашения, а значит, приемлемого и невыполняемого. Поэтому его могут поддержать только политики и чиновники, которые не представляют народ, такие как Тачи (президент Косово Хашим Тачи — ИА REGNUM) и Хоти (глава правительства Косово Авдулла Хоти — ИА REGNUM)».

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