Приштина, 16 июня 2020, 21:22 — REGNUM Бывший премьер-министр Косово, а ныне лидер оппозиции Альбин Курти 16 июня заявил, что предстоящая встреча глав Косово и Сербии в Вашингтоне, которая состоится 27 июня, выглядит как «однодневная встреча, предназначенная для подписания соглашений».
На своей странице в социальной сети Facebook политик заявил следующее:
По мнению политика, «такой асимметричный подход, когда за точку отсчета принимается поставленное в порядок вещей неравенство между Косово и Сербией, может привести только к заключению невыгодного соглашения, а значит, приемлемого и невыполняемого. Поэтому его могут поддержать только политики и чиновники, которые не представляют народ, такие как Тачи (президент Косово Хашим Тачи — ИА REGNUM) и Хоти (глава правительства Косово Авдулла Хоти — ИА REGNUM)».
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