Москва, , 19:05 — REGNUM Тупиком назвал российский министр иностранных дел Сергей Лавров ситуацию с палестино-израильским урегулированием 16 июня на переговорах с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

Ситуация на Ближнем Востоке стала одной из тем телефонных переговоров двух дипломатов. Говоря о теме Израиля и Палестины, Лавров сказал, что он с Боррелем обсуждал «тот тупик, в котором усилия по достижению этого урегулирования сейчас находятся».

По словам российского дипломата, его европейский коллега согласился с линией Москвы, заключающейся в том, что нужно снова вести переговоры по урегулированию конфликта.

Обе стороны конфликта — Израиль и Палестина — должны выйти на прямые переговоры под эгидой ООН, отмечает российская сторона. Конечной целью должно стать «всеобъемлющее мирное соглашение».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, израильские власти нацелены начать аннексию части палестинских территорий со следующего месяца.

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