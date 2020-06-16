Тирана, , 21:19 — REGNUM Глава министерства Европы и иностранных дел Албании Гент Цакай 16 июня совершил поездку в Сараево, где провел встречу с коллегой из Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи политик призвал Боснию и Герцеговину признать независимость Косово, подчеркнув, что это решение было бы не только исторически справедливым, но и крайне важным для развития демократии и процветания Западных Балкан как региона в целом.

В ходе встречи также обсуждались возможные направления для углубления сотрудничества между двумя странами в сферах связи, транспорта, цифровизации и в усилиях, направленных на вступление в ЕС.

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