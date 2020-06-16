Душанбе, , 19:02 — REGNUM На развитие системы устойчивого питания школьников Таджикистана Россия предоставила Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН 11,2 млн долл., сообщает «Азия-Плюс».

Выделенная Россией сумма будет вложена в реализацию заключительной фазы (третьей) одноимённого проекта РФ и ВПП в Таджикистане в период 2020—2023 гг.: ремонт и переоборудование столовых комнат, повышение квалификации педагогического состава таджикистанских школ, проведение информационной кампании по продвижению здорового питания среди школьников.

Помимо этого, правительство России планирует направить дополнительные 10 млн долл. на закупку в 2020—2021 годах российских продовольственных товаров, в которых нуждаются ученики школ Таджикистана.

По словам уполномоченного посла России в Таджикистане Игоря Лякина-Фролова, Российская Федерация совместно с ВПП ООН на протяжении шести лет оказывает поддержку властям Таджикистана в создании «эффективной и самодостаточной национальной системы школьного питания».

Он подчеркнул, что этот проект, запущенный ВПП при финансовой поддержке России ещё в 2013 году, является одним из крупнейших реализуемых Россией на территории Таджикистана проектов, общий бюджет которого составляет порядка 80 млн долл.