Москва, , 18:58 — REGNUM Во время телефонных переговоров с главой дипломатической службы Евросоюза Жозепом Боррелем обе стороны высказались за скорейшее введение в Ливии режима прекращения огня и за начало диалога с участием всех сторон вооруженного внутреннего конфликта, сообщил 16 июня глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам телефонного разговора.

«Мы подчеркнули необходимость скорейшего прекращения боевых действий в Ливии и высказались за то, чтобы как можно скорее был начат конструктивный диалог с участием всех ливийских политических сил», — сказал Сергей Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ливии с 2011 года продолжается гражданская война. Основная часть стран ЕС и Турция поддерживают одну из её сторон — так называемое Правительство национального согласия (ПНС).

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