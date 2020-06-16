Приштина, 16 июня 2020, 21:20 — REGNUM Президент Косово Хашим Тачи 16 июня заявил, что территория Косово не будет уменьшена. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.
В ходе пресс-конференции политик подчеркнул, что на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем в Вашингтоне, которая пройдет уже 27 июня, ни при каких обстоятельствах не будет выноситься на обсуждение территориальная целостность Косово:
Говоря о сербской кампании по отзыву признаний независимости Косово Тачи заявил: «Мы благодарим все государства, которые признали Косово, а Сербия благодарит каждое государство, которое не признало независимость Косово. Что я могу сказать, так это то, что международные признания Косово не могут быть запрещены, могут быть препятствия, но никто не может их запретить».
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