Белград, , 22:34 — REGNUM Пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля Петер Стано 16 июня в интервью для Радио Свободна Европа (СМИ: ин. агент) заявил, что любое соглашение, имеющее отношение к нормализации отношений между Белградом и Приштиной должно быть рассмотрено в процессе переговоров под руководством ЕС.

Официальная позиция ЕС относительно диалога между Сербией и Косово такова:

ЕС оказывал помощь проведении диалога с самого его начала. Европейское будущее этих стран может быть осуществлено только посредством диалога, проходящего при посредничестве ЕС. Это никак не нельзя изменить. Все, о чем они договорятся далее, должно быть рассмотрено в ходе диалога с ЕС.

Комментируя предстоящую встречу лидеров Сербии и Косово в Вашингтоне, Стано подчеркнул, что ЕС поддерживает любую инициативу, целью которой является помощь и поддержка диалогу под руководством Брюсселя.

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