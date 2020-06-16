Нью-Дели, , 18:47 — REGNUM Инициатором конфликта на индо-китайской границе 16 июня является Китай, он же — сторона, нарушившая договорённости с Индией, сообщили в индийском внешнеполитическом ведомстве.

Комментируя гибель военных на границе в результате конфликта, который произошёл в ночь на 16 июня, индийский МИД заявил, что это Китай нарушил существующие договорённости и стал причиной инцидента.

Индийский МИД заявил, что столкновение военных Китая и Индии произошло «в результате попытки китайской стороны в одностороннем порядке изменить существующее положение».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее 16 июня китайские МИД и минобороны обвинили Индию в гибели военных, которая произошла в ходе стычки в приграничной области Ладакх.

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