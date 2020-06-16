Анкара, , 18:43 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель провели в режиме телеконференции переговоры по ситуации в Ливии, сообщает 16 июня администрация турецкого президента.

По утверждению администрации, обсуждались обстановка в Ливии и Восточном Средиземноморье, а также ситуация с пандемией коронавируса.

«Наш президент и Меркель в режиме телеконференции обсудили ситуацию в Ливии и Восточном Средиземноморье, а также борьбу с СОVID-19 и сотрудничество, которое станет необходимым в период после пандемии», — указано в сообщении администрации Эрдогана.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ливии с 2011 года продолжается гражданская война. Страны ЕС и Турция поддерживают одну из её сторон — так называемое Правительство национального согласия (ПНС).

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