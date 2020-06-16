Душанбе, , 18:42 — REGNUM Усиление кризисных явлений в мировой экономике на фоне пандемии коронавируса обсудили президент Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин сегодня, 16 июня, в ходе телефонного разговора.

Как сообщает пресс-служба таджикистанского президента, стороны обсудили меры борьбы с коронавирусной инфекцией и её влиянием на национальные экономики и системы здравоохранения.

В центре обсуждения был вопрос двустороннего сотрудничества Китая и Таджикистана. Отмечается, что стороны подчеркнули важность не только реализации прежних договорённостей в сложившихся условиях мировой пандемии, но и поиск «новых моделей сотрудничества двух стран и их расширение в различных сферах». В их числе названы медицина, фармацевтика, технологии и инновации.

Главы государств «выразили убеждённость в том, что отношения двух стран и далее получат свое логическое продолжение».