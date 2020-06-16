Ростов-на-Дону, , 18:41 — REGNUM «Единая Россия» поддержала кандидатуру Василия Голубева на должность губернатора Ростовской области на предстоящих выборах. Об этом стало известно на заседании президиума Генерального совета партии, прошедшего под председательством секретаря генсовета партии Андрея Турчака в формате видеоконференции 16 июня, передаёт ИА REGNUM.

Действующий глава донского региона Василий Голубев отметил, что ключевой вопрос его предвыборной программы — так называемый комплексный «стандарт благополучия человека», который «призван обеспечить качество и доступность государственных и муниципальных услуг независимо от материального положения и места жительства человека». Наряду с этим предполагается реализовать ряд других инициатив, которые расширят «диалог общества и власти».

ИА REGNUM напоминает, что возглавляющий Ростовскую область с 2010 года Василий Голубевпояснил своё намерение баллотироваться на третий срок желанием развивать регион. Выборы на Дону состоятся 13 сентября 2020 года.

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