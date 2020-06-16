Бишкек, , 18:31 — REGNUM В Первомайском районном суде столицы Киргизии продолжается судебное заседание по уголовному делу о незаконном досрочном освобождении «вора в законе» Азиза Батукаева, передает «Kaktus.media» сегодня, 16 июня.

Читайте также: Экс-президент Киргизии отказался участвовать в суде по делу «вора в законе»

В качестве подсудимых по этому делу проходят бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, бывший генеральный прокурор Индира Джолдубаева, а также советник председателя госслужбы исполнения наказаний Калыбек Качкыналиев и бывший директор национального центра гематологии Абдухалим Раимжанов.

Государственное обвинение просит суд, в случае признания подсудимых виновными, назначить им наказание в виде лишения свободы на длительные сроки: для экс-главы государства и экс-генпрокурора — по 15 лет тюремного заключения, а для двух других фигурантов — по 13 лет.

ИА REGNUM напоминает, что в 2006 году в Киргизии суд приговорил известного «вора в законе» Азиза Батукаева к 16 годам и 8 месяцам тюрьмы за торговлю и употребление наркотиков, незаконное приобретение и хранение оружия, а также за организацию массовых беспорядков.

Впоследствии его адвокаты представили суду медицинские справки, гласящие о том, что Батукаев якобы болен острым лейкозом и тяжелой формой цирроза печени. В результате в апреле 2013 года Нарынский городской суд отпустил криминального авторитета на свободу, чтобы он мог уехать умирать на малую родину — в Чечню. Через некоторое время выяснилось, что результаты анализов о наличии у Батукаева смертельной болезни — подделка. В марте 2014 года Нарынский городской суд отменил свое решение, а через два месяца Азиза Батукаева объявили в международный розыск.

Читайте также: Адвокаты экс-президента Киргизии хотят вызвать на допрос Рамзана Кадырова