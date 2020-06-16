Москва, 16 июня 2020, 18:16 — REGNUM Партия «Единая Россия» рассмотрит еще пять кандидатур глав регионов от партии на губернаторские выборы. Об этом заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.
Андрей Турчак напомнил, что 9 июня «Единая Россия» определилась с первой группой кандидатов, которых выдвинет на губернаторские выборы.
Тогда на заседании Президиума Генсовета партии рассмотрели кандидатуры первых девяти глав регионов: это Ростислав Гольдштейн (Еврейская автономная область), Александр Цыбульский (Архангельская область), Владислав Шапша (Калужская область), Михаил Развожаев (Севастополь), Вениамин Кондратьев (Краснодарский край), Сергей Ситников (Костромская область), Александр Богомаз (Брянская область), Александр Никитин (Тамбовская область), а также Рустам Минниханов (Татария).
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