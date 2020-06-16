Москва, , 18:16 — REGNUM Партия «Единая Россия» рассмотрит еще пять кандидатур глав регионов от партии на губернаторские выборы. Об этом заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

«В повестке дня сегодня пять кандидатур. Это Иван Белозерцев (Пензенская область), Александр Дрозденко (Ленинградская область), Василий Голубев (Ростовская область), Наталья Комарова (Ханты-Мансийский автономный округ) и Юрий Бездудный (Ненецкий автономный округ)», — сообщил он на заседании Президиума Генсовета партии.

Андрей Турчак напомнил, что 9 июня «Единая Россия» определилась с первой группой кандидатов, которых выдвинет на губернаторские выборы.

Тогда на заседании Президиума Генсовета партии рассмотрели кандидатуры первых девяти глав регионов: это Ростислав Гольдштейн (Еврейская автономная область), Александр Цыбульский (Архангельская область), Владислав Шапша (Калужская область), Михаил Развожаев (Севастополь), Вениамин Кондратьев (Краснодарский край), Сергей Ситников (Костромская область), Александр Богомаз (Брянская область), Александр Никитин (Тамбовская область), а также Рустам Минниханов (Татария).

«Конференции по выдвижению кандидатов от партии уже состоялись в Севастополе, Костромской и Архангельской областях и Еврейской автономной области. Наши кандидаты были единогласно поддержаны. Оставшиеся конференции запланированы на ближайшие дни, проходят в плотном графике», — отметил Андрей Турчак.

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