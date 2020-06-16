Москва, , 18:12 — REGNUM Заявления США о выводе части своего военного контингента из Германии являются серьёзным ударом по отношениям двух стран. Об этом при помощи телемоста заявил немецкий политолог Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Это большая трещина в союзнических и трансатлантических отношениях. С 1945 года американцы таким языком с немцами не разговаривали. Я думаю, США хотят дисциплинировать немцев и объяснить Германии, что Россия — это враг», — сказал Рар.

При этом в Германии не стремятся расценивать Россию в качестве врага, что является одним из ключевых аспектов конфликта с США.

«Америка рассматривает Европу как рынок сбыта и возможность заваливать Европу своим сниженным газом. Германия хочет сохранить свою лидирующую роль в Европе. Но если Германия одна будет выступать против США, она может потерять свои лидирующие позиции в Европе», — заявил Рар.

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