Ереван, , 17:52 — REGNUM Разрешение на арест главы оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Гагика Царукяна дал парламент Армении 16 июня, сообщил его спикер Арарат Мирзоян.

Соответствующее решение приняли депутаты: за арест проголосовали 87 человек из 132. Голосование было тайным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, запрос на арест Царукяна, а также на лишение его депутатской неприкосновенности подал в парламент страны генпрокурор Армении Артур Давтян накануне, 15 июня.

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