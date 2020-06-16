Москва, , 17:48 — REGNUM Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв не стал бы рассматривать инцидент с офисом межкорейской связи как начало военных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, КНДР подорвала офис межкорейской связи в Кэсоне. Ранее Пхеньян критиковал Сеул за отправку южнокорейскими НПО пропагандистских листовок на территорию народной республики и обещал принять ответные меры вплоть до отправки войск в районы, прилегающие к демилитаризованной зоне.

«Не хотел бы ошибиться, но пока не стал бы рассматривать этот неприятный инцидент как начало военных действий одной из сторон противостояния (кстати, формально обе находятся состоянии войны, ведь мирное соглашение так и не было подписано по окончании войны в 50-е годы)», — отметил Косачёв в Facebook.

При этом сенатор констатирует явный откат от достигнутого ранее достаточно высокого уровня отношений между двумя корейскими государствами.

«Будем надеяться, что до открытой конфронтации дело не дойдет: ни одной из сторон это не нужно. Похоже, нужны какие-то свежие идеи для двустороннего диалога, но исходить они должны от самих его сторон», — рассуждает парламентарий.

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