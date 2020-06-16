Триполи, , 17:45 — REGNUM Представители миссии ООН в Ливии (UNSMIL) требуют от ливийского Правительства национального согласия (ПНС) немедленно расследовать факт похищения и пыток египетских рабочих лояльными ПНС вооруженными людьми.

Об этом сообщается в заявлении, опубликованном 16 июня на странице миссии в Twitter.

В частности, UNSMIL «выражает обеспокоенность по поводу ареста и жестокого обращения с большим количеством египетских граждан в Тархуне».

«(Миссия) призывает местные власти в Триполи немедленно провести расследование, выяснить судьбу и место пребывания этих людей, а также обеспечить обращение с ними в рамках международных стандартов», — заявили представители UNSMIL.

Напомним, ранее египетские СМИ сообщили, что в ливийском городе Тархуна подконтрольные ПНС подразделения захватили около двухсот рабочих, приехавших в Ливию на заработки из Египта. Позднее в социальных сетях были опубликованы видеоролики, демонстрирующие унижения и пытки десятков египетских рабочих.

Власти Египта уже заявили, что Каир «может ощутимо» ответить на этот захват египетских граждан отрядами ПНС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ливии с 2011 года продолжается гражданская война, которая сейчас свелась к конфликту между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара и поддерживаемой парламентом Ливии.

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