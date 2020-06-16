Москва, , 17:42 — REGNUM Переговоры в Москве состоялись между заместителем российского министра иностранных дел Михаилом Богдановым и делегацией из Бенгази (Ливия), сообщили во внешнеполитическом ведомстве ливийского Временного правительства.

В переговорах с Москвой участвовала одна из сторон ливийского конфликта — делегация из Бенгази, в составе которой были представители парламента (заместитель главы), Временного правительства (глава МИД) и Ливийской национальной армии (представитель главнокомандующего).

По итогам переговоров с Богдановым представители Бенгази заявили, что Россия выступает за прекращение огня в Ливии, призывая конфликтующие стороны сесть за стол переговоров и вернуться, для начала, к результатам Берлинской конференции и Каирской декларации.

Напомним, Берлинская конференция по Ливии состоялась 19 января 2020 года. Было решено, что Бенгази и Триполи не допустят поставок оружия и военной помощи в Ливию. Так называемая каирская инициатива состояла в том, чтобы объявить с 6 июня 2020 г. в Ливии режим прекращения огня.

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