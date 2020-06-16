Дамаск, , 17:27 — REGNUM Более 30 сирийских беженцев вернулись в Сирию из Ливана за последние сутки, сообщает 16 июня информационный бюллетень центра приема, распределения и размещения беженцев на странице Минобороны России в Facebook.

В Сирию за сутки вернулись 34 беженца, в числе которых 17 детей и 10 женщин. Беженцы вернулись в страну через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах».

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» возвратились 34 беженца (в том числе: женщин — 10, детей — 17). Из Иордании через пункт пропуска «Насиб» вывод беженцев не осуществлялся», — указано в тексте бюллетеня.

Кроме того, российское военное ведомство сообщило, что за последние сутки инженерно-сапёрные подразделения ВС Сирии разминировали более двух гектаров территории в населенных пунктах Дума, Джасим и Эль-Харра. Они обнаружили и обезвредили 34 взрывоопасных предмета.

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