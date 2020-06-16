Вена, 16 июня 2020, 17:19 — REGNUM Участники Совместного всеобъемлющего плана действий (так называемой ядерной сделки с Ираном) должны сделать всё, чтобы этот договор остался в силе, сообщил 16 июня Михаил Ульянов, постпред РФ при международных организациях в Вене.
Выступая на заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии, российский дипломат призвал всех, кто остался участником ядерной сделки, «встать на защиту» договорённости.
Ульянов отметил, что для сохранения политики Ирана в рамках мирного использования атома нужно найти варианты сотрудничества с Тегераном, не позволяющие Вашингтону проводить разрушительную политику.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 16 июня, в Москве состоялась встреча российского и иранского министров иностранных дел. Одной из тем переговоров стала ядерная сделка.
Читайте ранее в этом сюжете: Лавров: Россия не позволит продвигать антииранскую повестку через СБ ООН