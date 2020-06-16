Вена, , 17:19 — REGNUM Участники Совместного всеобъемлющего плана действий (так называемой ядерной сделки с Ираном) должны сделать всё, чтобы этот договор остался в силе, сообщил 16 июня Михаил Ульянов, постпред РФ при международных организациях в Вене.

Выступая на заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии, российский дипломат призвал всех, кто остался участником ядерной сделки, «встать на защиту» договорённости.

Ульянов отметил, что для сохранения политики Ирана в рамках мирного использования атома нужно найти варианты сотрудничества с Тегераном, не позволяющие Вашингтону проводить разрушительную политику.

Ульянов «Вина за то, что Тегеран был вынужден пойти на отступление от некоторых условий ядерной сделки, в полной мере лежит на США, вышедших из неё и использующих все имеющиеся ресурсы для её окончательного слома».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 16 июня, в Москве состоялась встреча российского и иранского министров иностранных дел. Одной из тем переговоров стала ядерная сделка.

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