Киев, , 17:19 — REGNUM Верховная рада Украины сегодня, 16 июня, приняла в первом чтении законопроект о совершенствовании порядка назначения и увольнения с должностей членов правительства страны.

Соответствующую инициативу поддержали 258 народных депутатов при минимально необходимых 226, сообщает корреспондент корреспондент ИА REGNUM.

Как поясняется в законопроекте, главная цель документа — предоставление комитетам Рады и парламента в целом полномочий при рассмотрении вопроса об увольнении члена правительства заслушивать его отчет о своей деятельности в должности.

«Министров к ответу — приблизительно так можно охарактеризовать (данный) законопроект. Парламентарии поддержали его в первом чтении и сократили сроки подготовки ко второму чтению», — комментирует итоги голосования политолог Сергей Быков.Он отмечает, что если закон примут в целом, то министры перед увольнением должны будут отчитаться перед комитетами и перед парламентом.»А то взяли моду: «Я устал, я ухожу, а что наворотил, вам не скажу». Вот и создаём потом временные следственные комиссии, чтобы разобраться, каких чудес начудил тот или иной министр», — заявил также эксперт.