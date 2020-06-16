16 июня 2020 | Время чтения 6 мин

Перевод на платформу «Гостех» государственных сервисов, позволит Сбербанку вытеснить и Минфин в вопросах по управлению госимуществом и сделать ненужным существование Росимущества. При этом сам банк еще больше усилит свои позиции как государства в государстве!

Галина Смирнова, , 17:04 — REGNUM



Новая цифровая платформа для экономики России Модест Колеров © ИА REGNUM

«Все компании в мире делятся на две части: те, которых «хакнули» — и они об этом знают. И те, которых «хакнули», но они пока не в курсе. Я с этим полностью согласен. Сегодня самый большой драйвер наших расходов — это cyber security и compliance (кибербезопасность и соответствие государственным и корпоративным стандартам). И то и другое не очень производительно, но крайне нужно. Если мы сегодня не будем инвестировать в cyber security, то завтра мы будем инвестировать в правоохранительные органы, которые будут безуспешно искать деньги наших клиентов»,

— так заявлял глава Сберанка Герман Греф в ходе своей лекции для выпускников московской бизнес-школы «Сколково», прошедшей ровно 4 года назад, подробности которой освещала русская служба новостей BBC.

Уже тогда, когда мир, как отмечал Греф, покинул век информационных технологий, перейдя в век цифровизации, по словам же самого главы Сбербанка, в мире работало 200 млн хакеров против компаний и наиболее атакуемыми ими являются 4 страны: Россия, Бразилия, США и Германия. «Если вторые две сильно защищены, то первые две являются лакомой добычей», — подчеркивал Греф.

Однако, заметим, защищенность России от атак хакеров — это, естественно, заслуга далеко не лично Германа Грефа, а органов безопасности страны, наличие которых в планах глобальных цифровизаторов, в том числе и Грефа, не предусматривается. И сей факт в приведении множества весомых доказательств не нуждается. Достаточно видеть, как временами Сбербанк борется с утечкой информации о своих клиентах. Притом что цифровизация сама по себе «удовольствие» не только сомнительное, с точки зрения безопасности для людей, но и крайне недешевое, защита цифровых систем стоит еще дороже. Более того, как говорила в интервью изданию «Известия» глава ГК InfoWatch Наталья Касперская, «никакая информационная система не может быть защищена на 100%, это теоретически недостижимо. При этом надо понимать, что стоимость атаки на порядки ниже, чем стоимость защиты: защиту вы должны делать по всем направлениям, а атакующему достаточно найти одну брешь, одну маленькую дырочку и туда пролезть. Если вы защитите восемь направлений, а девятое не сможете или забудете, этого будет достаточно для атаки».

Между тем, несмотря на порою возникающие утечки информации, что говорит о наличии проблем с защищенностью системы, причем системы с достаточно узкой направленностью, Сбербанк претендует на захват еще более мощной информационной среды, на которую будет заведен ключевой и способный приносить прибыль «кусок» цифровых данных. Откуда такая уверенность у Грефа в способности банка, причем банка, практически половиной доли которого владеют частные инвесторы (как мы понимаем инвесторы всегда преследуют сугубо свои корыстные, точнее коммерческие, интересы, не особо озадачиваясь теми или иными последствиями для государства, особенно социальными), защитить новую систему, если она окажется у него в руках от атак хакеров, непонятно! Речь идет о переводе до конца 2021 года государственных сервисов на цифровую платформу «Гостех». Пока, мол, в экспериментальном режиме. Хотя, понятно, что в ходе эксперимента «Гостех получит весомый кусок госинформации, который никуда не исчезнет даже в случае провала эксперимента.

Как писало на днях издание «Коммерсант», несмотря на наличие альтернативных предложений, Минкомсвязь хочет провести эксперимент по переводу до конца 2021 года государственных сервисов на цифровую платформу «Гостех» на базе разработок Сбербанка. В «Гостехе» будут представлены сервисы кадастровой регистрации, аренды госимущества и ОМС. То есть, помимо данных, требующихся для ОМС, на платформу банка будет стекаться информация Росреестра и Росимущества. К слову, в конце мая, сообщалось, что Росимущество сможет влиять на деятельность госкомпаний от имени государства самостоятельно, без вмешательства отраслевых министерств, которые в иных случаях полностью перетягивают на себя одеяло, снижая эффективность менеджмента. Соответствующий проект постановления Правительства, размещал Минфин на портале проектов нормативных актов. В пользу этой меры тогда говорилось, что Росимущество одновременно является и акционером, и отраслевым регулятором, что способствует возникновению конфликта интересов и мешает долгосрочным целям деятельности акционерного общества. Однако Росимущество и так подведомственно Минфину. Отраслевые министерства, так сказать, всего лишь могли мешать Росимуществу, например, сдавать в аренду госимущество по разумению ведомства, а порою мешать и приватизации этого имущества. К тому же если плану Минфина суждено было бы сбыться, то, как бы избегая вышеупомянутого конфликта интересов, Минфин породил бы такой же, подобный конфликт, так как все полномочия по управлению госсобственностью сконцентрировались бы у него в руках. Собственно, вероятно, именно эту задачу и преследовал Минфин своим предложением отстранить от возможности управления госимуществом отраслевые министерства.

Теперь же получается, что Сбербанк, решись в его пользу вопрос о переводе указанных государственных сервисов на цифровую платформу «Гостех», может вытеснить и Минфин в вопросах по управлению госимуществом и сделать ненужным само существование такой структуры, как Росимущество. При этом сам Сбербанк еще больше усилит свои позиции как государство в государстве! Не велика ли концентрация полномочий у Сбербанка, не велики ли риски для страны, с учетом владения частными инвесторами почти половины доли банка?

Напомним, что инициатором создания «Гостеха» выступал сам Сбербанк. 2 марта Герман Греф заявлял, что работа по созданию платформы завершена и что по качеству она не уступает самым современным существующим платформам компаний Microsoft, Google, Amazon или Alibaba. Однако Сбербанк не единственный претендент на участие в создании «Гостеха». Задействовать свои сервисы и разработки для платформы предлагали также ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России» в совместном письме премьер-министру Михаилу Мишустину. Они также предлагают запускать «Гостех» на базе уже создающейся системы «Гособлако».

Как заявлял изданию «Коммерсант» партнер департамента управления рисками Deloitte в СНГ Денис Липов, реализацию подобного проекта сложно назвать профильной деятельностью для коммерческого банка. По его мнению, это может привести к созданию определенных преимуществ для Сбербанка с точки зрения конкуренции на рынке, особенно если данные его клиентов будут объединяться с данными информационных систем госорганов из платформы «Гостех». С точки зрения защиты персональных данных, подчеркивал эксперт, важно не допускать такого объединения, по крайней мере, в автоматическом режиме.

Собственно, возвращаясь к лекции в «Сколково» четырехлетней давности, где Герман Греф заявлял о том, что банки умрут, отметим, глава Сбербанка явно кривил душой. Часть банков точно выживет, превратившись в мощные конгломераты, которые завяжут свою профильную деятельность с непрофильной и прибыль сугубо от профильной банковской деятельности не будет волновать такие конгломераты, для них она будет каплей в море. Плохо это или хорошо — покажет время. Но пока невооруженным взглядом видно то, что сегодняшние события явно идут в ногу с ранее озвучиваемыми планами мировых глобалистов.