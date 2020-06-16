Пекин, , 16:58 — REGNUM Участвовавшие в нападении (в ночь на 16 июня) на китайских военных индийцы готовили провокацию, говорится в заявлении минобороны Китая от 16 июня.

В заявлении, сделанном в ответ на инцидент на китайско-индийской границе, сказано, что военные Индии, в нарушение договорённостей, «вновь нелегально пересекли линию фактического контроля и планировали осуществить провокационную атаку».

Китайская сторона напоминает, что долина реки Галван является территорией Китая. Напав на китайских военных, индийская сторона «отступила от своих слов», касающихся вопросов границы.

Минобороны Китая потребовало от Индии «обуздать своих военных» и пресечь все посягательства и провокации. Все разногласия, настаивает Пекин, нужно решать путём переговоров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кровавая стычка на индийско-китайской границе произошло ночью 16 июня. С индийской стороны погибли трое военнослужащих, сколько погибло и пострадало с китайской стороны, не известно.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай направил Индии протест из-за инцидента на границе двух стран