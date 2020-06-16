Подгорица, , 16:56 — REGNUM Посол Сербии в Черногории Владимир Божович сообщил, что черногорский национальный координационный совет по борьбе с коронавирусом 19 июня примет решение о свободном перемещении между Сербией и Черногорией без карантина.

Говоря о возможности открытия границ посол сослался на собственные источники. Его слова передало издание Vijesti.

По словам Божовича, возможность въехать из Сербии в Черногорию без карантина появится с понедельника, 22 июня.

Напомним, что туристы из Сербии — это традиционно большая часть иностранных туристов в Черногории.